مصرع 7 مهاجرين اختناقاً في شاحنة تبريد بليبيا

عثرت السلطات الليبية على جثث سبعة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ماتوا اختناقاً في شاحنة تبريد تركها مهربون قرب العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلن مسؤول في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال المسؤول عادل مصطفى لوكالة فرانس برس "كان هناك 35 مهاجراً غير شرعي على متن الشاحنة. للأسف، سبعة منهم قتلوا. يتلقى الـ28 الباقون العلاج وهم في حالة جيدة".

وقضى الضحايا اختناقاً بدون شك، بحسب المصدر نفسه. ولم يوضح المسؤول أسباب ترك المهربين الشاحنة والمهاجرين بهذا الشكل.

وينقل المهاجرون الأفارقة القادمون من الجنوب في شاحنات مماثلة للوصول إلى الشواطئ في الشمال قبل عبور المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر.