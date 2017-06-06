حفتر: يجب أن تدفع قطر ثمن دعمها للإرهاب

أكد القائد العام للجيش الليبي، الجنرال #خليفة_حفتر، أنه غير مستغرب من قطع بعض الدول العربية علاقاتها مع قطر، مؤكدا أنه "كان يجب فعل ذلك منذ سنوات حتى تدفع الدوحة ثمن دعمها للإرهاب بالمال والسلاح، واستهتارها بالأمن في المنطقة".

وأوضح حفتر أن "الأمن القومي العربي صار مهددا بسبب تحالف قطر مع الإرهاب وتمويلها له"، مضيفا أن "قطر أساءت لمحيطها الخليجي، وامتدت الإساءة البالغة حتى بلغت #ليبيا".

وأضاف في تصريح صحافي قائلا: "قد نبهنا مرارا وتكرارا إلى خطورة ارتباطها المباشر مع #الإخوان_المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة و #تنظيم_أنصار_الشريعة و #داعش في ليبيا، وعملها المتواصل لضرب #الجيش_الليبي والقضاء عليه، واليوم تبين أن قطر لم تكن تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا فحسب بل في #العالم_العربي بأسره".