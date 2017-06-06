دبلوماسي ليبي يكشف عن تورط قطر في محاولة اغتيال حفتر

كشف سفير ليبيا في المملكة العربية السعودية، عبدالباسط البدري، عن تورط دولة قطر في "محاولات الاغتيال التي استهدفت القائد العام للجيش المشير حفتر"، مضيفا خلال بيان متلفز، الاثنين، أن #قطر بالوقوف وراء محاولة تفجير مجلس النواب في مدينة طبرق جاء ضمن مساعيها لعرقلة الاتفاق السياسي الليبي.

وأكد البدري أن ليبيا والليبيين يسعون دوما إلى لملمة صفوفهم لكن قطر كانت وراء محاولات إبعاد الأطراف الليبية عن بعضها من خلال تمويل أحزاب وجماعات الإسلام السياسي في البلاد، مؤكدا أن قطر مولت جماعات إرهابية في البلاد تسببت في هدم وتدمير العديد من المدن الليبية، موضحا أن الجماعة الليبية المقاتلة وحزب العدالة والبناء الإخواني على رأس هذه المجموعات.

وكشف البدري النقاب عن بدء إجراءات سحب السفير الليبي من قطر بعد إعلان مقاطعتها بشكل رسمي، إضافة لتقديم لجنة الخارجية بمجلس النواب شكوى رسمية للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد دولة قطر لمحاكمتها على الجرائم التي ارتكبتها في حق ليبيا والليبيين.

من جانبه، بارك المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، إعلان ليبيا مقاطعتها لدولة قطر بشكل رسمي اليوم الاثنين، مضيفا خلال لقاء تلفزيوني أنه "كان يجب القيام بذلك من سنوات".

وقال حفتر إن "قطر دعمت الإرهاب بالمال والسلاح، وهددت الأمن القومي العربي بسبب تحالفها مع الإرهاب وتمويله"، مؤكدا أنه "نبه مرارا لخطورة ارتباطها المباشر مع الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم أنصار الشريعة وداعش في #ليبيا".