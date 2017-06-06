مصر والجزائر وتونس تشدد على ضرورة الحل السياسي بليبيا

جددت #الجزائر ومصر وتونس رفضها، الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية، لأي "تدخل" و"للخيار العسكري" في #ليبيا، وشددت على التزامها بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في حل البلاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الجزائر.

وأوضحت الوكالة أن وزراء خارجية الدول الثلاث أقروا إثر اجتماع في العاصمة "إعلان الجزائر" من أجل تسوية شاملة في ليبيا.

وشدد الوزراء الثلاثة في البيان على "الامتناع عن استعمال العنف أو أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي، خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني".

وجددت الجزائر ومصر وتونس التأكيد على "رفضها التدخل الخارجي والخيار العسكري لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل".

كما حذرت من أن "تردي الأوضاع له انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها تصب في مصلحة الجماعات الإرهابية، وتمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية".

وتشعر #مصر وتونس والجزائر بالقلق لانعدام الأمن على حدودها مع ليبيا التي باتت معبرا للإرهابيين ومهربي الأسلحة والعديد من المهاجرين الراغبين في التوجه إلى #أوروبا.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ الثورة التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011.