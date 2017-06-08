الجيش الليبي يهدد قطر باللجوء للجنائية الدولية

كشف المتحدث باسم #الجيش_الليبي، العقيد أحمد #المسماري، ليلة الأربعاء، عن #وثائق_تثبت_تورط_قطر_في_ليبيا، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لرفع قضايا إلى الجنائية الدولية حول دور الدوحة في #الاغتيالات.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي ببنغازي، إن قطر دمرت المنطقة العربية ولا حول معها، مؤكداً أنه منذ عام 2012 لم يتم التعامل مع قطر بسبب دورها في #ليبيا الداعم للجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن دور قطر التخريبي في ليبيا سينتهي قريبا.

كذلك أردف أن #حماس متورطة بالنزاعات في ليبيا.

من جانبها، طالبت لجنة الطاقة بمجلس النواب، المؤسسة الوطنية للنفط بمراجعة وإلغاء عقود الشركات المملوكة أو المرتبطة بدولة قطر.

وكان السفير الليبي في الرياض، قد ذكر، الاثنين، أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعلن #قطع_العلاقات_مع_قطر وسحب السفير.

وجاء ذلك بعدما قررت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن قطع العلاقات مع قطر، واتهمتها بمساندة الإرهاب.

وأعلنت حكومة شرق #ليبيا، في وقت سابق، قطع علاقاتها مع #قطر، بسبب "سجلها الأسود" في البلاد، منذ الثورة التي أطاحت بنظام معمر #القذافي.