الحكومة المغربية: محاكمة 86 على خلفية حراك الحسيمة

أعلنت الحكومة المغربية أن المعتقلين على خلفية احتجاجات #حراك_الحسيمة، وصل إلى 86 معتقلاً.

وأوضح مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن 32 متهماً يتابعون في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية، في مدينة الحسيمة، فيما 16 أمام الاستئناف في الحسيمة أيضاً.

فيما يحاكم في مدينة #الدار_البيضاء 39 معتقلاً، بعد أن اعتقلتهم فرقة النخبة للشرطة المغربية.

وكشفت #الحكومة_المغربية، عبر ناطقها الرسمي، تبني مقاربة في الحسيمة قائمة على معالجة الاحتجاج عبر حل إشكاليات التنمية.

وتعهدت الحكومة باحترام الآجال القانونية لتنفيذ مشاريع تطوير مدينة الحسيمة.