العاهل المغربي يأمر بمعاقبة متورطي تعذيب معتقلي الحسيمة

أعلنت الحكومة عن وجود تعليمات ملكية صارمة من العاهل #محمد _السادس، لعرض أي شخص تشكى من التعذيب، من بين معتقلي حراك الحسيمة، مع #التطبيق الصارم للقانون".

وشددت الحكومة المغربية، في اجتماعها الأسبوعي في الرباط، على "معاقبة صارمة لكل من سيتورط في التعذيب ضد المعتقلين".

إلى ذلك، كشف مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع #البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن عدد المعتقلين على خلفية احتجاجات حراك الحسيمة، هو 86.

وفي التفاصيل، بحسب الحكومة، فإن 32 متهماً يتابعون في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية، في مدينة الحسيمة، فيما 16 أمام الاستئناف في الحسيمة أيضا.

فيما يحاكم في مدينة الدار البيضاء، 39 معتقلا، في الحراك الاجتماعي السلمي للحسيمة، بعد أن اعتقلتهم فرقة النخبة للشرطة المغربية.

وكشفت الحكومة المغربية، عبر ناطقها الرسمي، تبنى مقاربة في الحسيمة قائمة على معالجة الاحتجاج عبر حل إشكاليات التنمية.

وتعهدت الحكومة باحترام الآجال القانونية، لتنفيذ مشاريع تطوير مدينة #الحسيمة.