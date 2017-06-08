المغرب.. مجموعات صغيرة تتظاهر ليلاً في الحسيمة

تظاهر مئات الأشخاص من جديد، مساء الأربعاء، في الحسيمة شمالي #المغرب في أجواء من التوتر ووسط انتشار كبير لقوات الشرطة في شوارع المدينة، كما ذكر مراسل لوكالة "فرانس برس".

وكما يحدث كل مساء منذ حوالي 12 يوما، نزل المحتجون في مجموعات صغيرة إلى #حي_سيدي_عابد بُعيد الأفطار. وتمركزت قوات مكافحة الشغب المنتشرة في المدينة عند كل نقطة دخول إلى الحي.

وانتهى التجمع بعيد منتصف الليل بدون عنف بينما يشدد المتظاهرون على الطابع "السلمي" لحركتهم.

وتشهد مدينة #الحسيمة (شمال) منذ سبعة أشهر، حركة احتجاجية تطالب بالتنمية في الريف الذي يعتبر المحتجون أنه "مهمش".

وتم توقيف ناصر #الزفزافي الذي يعتبر قائد الاحتجاجات في الأيام العشرة الأخيرة.

ووجهت للموقوفين تهم منها "التآمر" و "الدعاية (المغرضة)" و"التحريض ضد وحدة المملكة" و"المساس بالأمن الداخلي للمملكة".