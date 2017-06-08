شقيق إرهابي مانشستر يكشف تفاصيل مثيرة

أبلغ شقيق منفذ #هجوم_مانشستر الانتحاري محققين من قوة مكافحة الإرهاب الليبية في طرابلس، أن أخاه سلك منحى متطرفاً في 2015 حينما كان يقيم في بريطانيا.

وقال أحمد بن سالم، المتحدث باسم قوة الردع الخاصة لـ #مكافحة_الإرهاب ومقرها طرابلس لرويترز، إن هاشم شقيق سلمان عبيدي قال أيضاً إنه اشترى أدوات لتنفيذ الهجوم لكنه لم يكن يعلم مكان التنفيذ.

وفجر عبيدي نفسه في حفل غنائي في #مانشستر الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً.

وتتبع قوة الردع الحكومة التي تدعمها #الأمم_المتحدة في طرابلس. وألقت القبض على رمضان والد سلمان وأخيه الأصغر هاشم بعد أيام من الهجوم وتستجوبهما مع أفراد آخرين من الأسرة.