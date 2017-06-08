مهاجم نوتردام صحافي جزائري سابق

أعلنت #فرنسا أن الرجل الذي هاجم شرطياً فرنسياً قرب كاتدرائية #نوتردام في باريس، الثلاثاء، جزائري وطالب دكتوراه في الإعلام في جامعة لورين.

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن مصادر أمنية أن الجزائري الذي أصيب برصاص الشرطة بعدما هاجم شرطيا بمطرقة، كان يحمل بطاقة هوية شخصية باسم "فريد إيكان" من مواليد #الجزائر عام 1977، ويدرس بجامعة لورين في مدينة ميتز كطالب دكتوراه في الإعلام.

كما ذكرت أن رئيس جامعة لورين، بيار موتزنهار، قال إن "الطالب الجزائري يعد رسالة الدكتوراه منذ عام 2014 تتناول الإعلام والانتخابات في شمال إفريقيا، ولم يبد عليه أي شيء يثير الشكوك".

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، قد صرح للصحافيين، أن "المهاجم عرف نفسه كطالب جزائري، وكان مسلحاً بمطرقة وسكيني مطبخ، وعرف نفسه كـ"أحد جنود الخلافة"، وهتف أثناء الهجوم هذا من أجل سوريا".

يشار إلى أن فريد هو أصغر إخوته، وهم أربع بنات وسبعة أولاد، يسكنون منطقة اقبو غير بعيد عن محافظة بجاية الجزائرية. وبحسب نبذة عنه على موقع لينكدين، فإن فريد أدار صحيفة محلية في بجاية تحمل اسم "بجاية إنفو" لغاية 2014، كما عمل في صحيفة الوطن اليومية الناطقة بالفرنسية سنتي 2012 و2013.

وأكد ابن عمه سفيان بالجزائر في تصريح لفرانس برس أن "أبويه مصدومان وغير قادرين على تصديق ما يحدث. تناقشت معه السنة الماضية عندما قدم بمناسبة العطلة عن الوضع في الشرق الأوسط، وكان يقول إنه لا يؤمن بتنظيم داعش حتى إنه وصف زعيمه أبو بكر البغدادي بالغبي".