زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى المغرب والجزائر

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل #ماكرون سيقوم بزيارة رسمية إلى #المغرب و #الجزائر، بهدف مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والتباحث حول القضايا المثارة حالياً في الوطن العربي والعالم، خاصة فيما يتعلق بمكافحة #الإرهاب والقضاء على الجماعات الإرهابية.

ومن المنتظر أن يحل ماكرون بالمغرب، الأربعاء القادم، في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها العاهل المغربي، محمد السادس، ترافقه زوجته بريجيت وعدد من أعضاء الحكومة والمستشارين، وذلك في أول زيارة له إلى بلد عربي منذ توليه الحكم في أيار/مايو الماضي.

ولم يتحدّد بعد تاريخ الزيارة التي سيؤديها ماكرون إلى الجزائر، حيث ذكر بيان الرئاسة أن "ماكرون الذي تحدث هاتفياً، الخميس، مع الرئيس عبد العزيز #بوتفليقة أكد تمسكه ببناء علاقة صداقة وثقة مع الجزائر، الشريك الاسترايجي لفرنسا، كما سيزورها رسمياً في الأسابيع المقبلة".

وكان ماكرون قد زار الجزائر خلال حملته الانتخابية، ما أثار جدلاً كبيراً في فرنسا بعدما وصف الاستعمار للجزائر بأنه "جريمة ضد الإنسانية".