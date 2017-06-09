ليبيا.. مطالب بإلغاء عقود نفطية مع شركات مرتبطة بقطر

طالبت لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة مراجعة وإلغاء تعاقداتها مع بعض الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لدولة قطر ولقيادات تنظيم #الإخوان_المسلمين.

وبحسب مصادر صحافية ليبية، فإن اللجنة التي باركت إعلان مجلس النواب والحكومة عن مقاطعتها لدولة قطر، تعتزم التقدم بمذكرة لمجلس النواب، تطالب مؤسسة النفط "بضرورة مراجعة وإلغاء عقود شركتي #لورد_إنرجي وغليكنور باعتبارهما شركات تدر أموالاً وأرباحاً لقيادة التنظيم في الخارج وعلى دولة قطر كذلك من وراء عقود تسويق نفط ليبيا ومنتجاتها النفطية للعالم من خلال المؤسسة"، مؤكدا أنه "من غير المقبول أن يُقتل الليبيون بثرواتهم".

يشار إلى أن مجلس النواب قد طالب بفتح تحقيق حول امتلاك دولة قطر لأسهم في شركة "جليكنور" السويسرية التي أبرمت عقودا نهاية العام الماضي مع مؤسسة النفط، إضافة لمراجعة عقود شركة أخرى تدعى "لورد إنرجي" وهي سويسرية أيضاً تعود ملكيتها لــ"حازم #يوسف_ندا" القيادي البارز في تنظيم الإخوان المسلمين بمصر.