مصادمات محدودة بين متظاهرين والشرطة في الحسيمة

أفادت مصادر صحافية من مدينة الحسيمة المغربية لمراسل "العربية"، بوقوع اشتباك نهاري محدود بين الشرطة ومتظاهرين.

واختار شباب حراك الحسيمة، توقيتا نهاريا للاحتجاج، عكس أسلوبهم الاحتجاجي الرمضاني، الذي اختار الليل توقيتا للاحتجاج، في حي سيدي عابد في الحسيمة.

وسأل البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء الماضي، الحكومة المغربية على خلفية احتجاجات حراك الحسيمة، المتواصلة منذ 7 أشهر.

وأكدت الحكومة على تطبيق القانون، فيما دعا برلمانيون إلى المصالحة عبر العفو عن المعتقلين.

فمن تعهدات #الحكومة_المغربية، حيال حراك #الحسيمة الاحتجاجي السلمي، عدم ظلم أي أحد، من المعتقلين مع تطبيق للقانون.

فيما انتقد برلمانيون بشدة، المقاربة الأمنية، في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية.

ومن المرتقب أن تشهد العاصمة الرباط يوم الأحد المقبل مسيرة سلمية احتجاجية للتضامن مع الحسيمة وحراكها، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من شباب الحراك.