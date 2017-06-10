المغرب.. مواجهات بين محتجين والشرطة في الحسيمة

اندلعت مواجهات ليل الجمعة السبت في بلدة امزورين بإقليم الحسيمة في شمال #المغرب، بين محتجين وقوات الأمن.

وبدأت المواجهات نحو منتصف الليل في حي ناء من البلدة الواقعة عند سفح جبل وذلك بعد أن انتشرت قوات الأمن في وسط المدينة ومنعت المحتجين من التجمع، بحسب ناشطين محليين.

وتحت جنح الظلام قذف عشرات الشبان المقنعين قوات مكافحة الشغب بالحجارة، وردت القوات مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وانتهت المواجهات التي لم تعرف حصيلتها، نحو الساعة الثانية صباحا في حين تم نشر 50 عربة للشرطة في البلدة.

وكانت بلدة #امزورين الواقعة على بعد 15 كلم جنوب شرق #الحسيمة، شهدت قبل أسبوع أعمال عنف.

والحسيمة هي مركز الحراك الشعبي المطالب منذ اشهر بالتنمية في منطقة الريف.