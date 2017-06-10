تونس تحقق في "استلام أموال قطرية" لدعم الإرهاب بليبيا

أكد وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، أن القضاء سيفتح تحقيقاً من أجل التثبت من صحة الاتهامات التي أطلقها المتحدث باسم الجيش الليبي، محمد المسماري، والتي تفيد بتحويل 8 مليارات دولار من #قطر إلى بنك تونسي لتمويل #الإرهاب في #ليبيا.

وقال الحرشاني، في تصريح صحافي، إن " #تونس ستقوم بتتبع الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبين لها صدق التصريحات، لما يمكن أن يحمله الموضوع من تداعيات على البلاد والأمن القومي".

وكان المسماري قد أكد، الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحافي خصّصه لاستعراض جرائم قطر في ليبيا، أن "العميد بالاستخبارات القطرية، الذي كان يشغل الملحق العسكري لقطر في شمال إفريقيا، سالم علي الجربوعي، يملك الكثير من الحسابات المصرفية في تونس، اشترى بها ذمم العديد من الضباط التونسيين والليبيين".

وكشف المسماري أن "الجربوعي قام بتحويل مبلغ 8 مليارات دولار من البنك القطري التونسي إلى بنك الإسكان في محافظة تطاوين جنوب تونس، ليتم فيما بعد إرساله إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية".

كما طالب العديد من التونسيين بالتحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل المتورطين عقب هذا التصريح.