كيف يحتفل الجزائريون بصيام الأطفال لأول مرة؟

الأطفال الذين يصومون لأول مرة في #الجزائر، تقام لهم احتفالات خاصة تشجيعاً لهم وترغيباً في الشهر الكريم، ويحظون طوال الشهر برعاية خاصة من أجل دفعهم للمواظبة على أداء فريضة الصيام.

وصوم الأطفال لأول مرة يعني للعائلات الجزائرية، انتقاله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ والنضج، لذلك يحرصون على تنفيذ كل رغباتهم خلال هذا الشهر، تحفيزاً له على مواصلة أداء هذه الشريعة المفروضة في الدين الإسلامي.

وعادة الجزائريين عموماً عندما يبدأ الطفل #الصوم، أن تعطى له عند أول إفطار جرعة ماء مخلوطة بماء الزهر، وبعدها تعطى له حبّة تمرٍ واحدة، ولا يتمّ إجبار الطفل على تناول وجبة معيّنة، بل يُترك له الاختيار، وما على الوالدين إلا إطاعة أوامره.

وتختلف طريقة الاحتفال بصيام الأطفال لأول مرة من منطقة إلى أخرى، حيث تصل إلى حد ذبح الخرفان وإقامة وليمة يُدعى لها الأهل والأقارب في ولايات الجنوب الجزائري، يلبس خلالها #الطفل أو الطفلة ملابس خاصة، يتم شراؤها خصيصاً لهذه المناسبة، أما في منطقة سطيف فإن إفطار الطفل يبدأ بكأس حليب توضع فيه قطعة ذهبية تكون هدية له، أما الأمازيغ فإنهم يختارون الإفطار فوق أسطح المنزل، تعبيراً عن بلوغ ابنهم أو ابنتهم مرحلة النضج والسمو.