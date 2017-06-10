ليبيا تصدر ملحقاً لقائمة الإرهاب يضم 75 اسماً و9 كيانات

اقترحت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي قائمة إضافية للإرهاب، تضم أسماء 75 شخصاً و9 كيانات ارتبطت بشخصيات بدولة #قطر، وذلك بهدف ضمها إلى قائمة البيان الخليجي.

وأكد رئيس اللجنة، طلال الميهوب، في خطابه الموجه لوزير الخارجية في الحكومة المنبثقة عن البرلمان، محمد الدايري، أن لجنته رفعت عدداً من الأسماء والكيانات لعرضها على الدول، التي أصدرت البيان الخليجي المصري لإضافتها ضمن المصنفين كإرهابيين، لافتاً إلى أن القائمة الليبية ستخضع لتحديث دوري.

ومن أبرز من أعلنت عنهم اللجنة:

- عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة بطرابلس.

- محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني.

- بشير الكبتي مراقب الإخوان المسلمين بليبيا.

- طارق المقريف نائب محافظ ليبيا المركزي بطرابلس.

- عوض البرعصي نائب رئيس وزراء حكومة علي زيدان عام 2012م.

- خالد الشريف نائب وزير دفاع حكومة زيدان، بالإضافة لعدد من أعضاء المؤتمر الوطني السابق البارزين كقيادات وأعضاء بالجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم الإخوان المسلمين المقيمين في قطر حالياً، ويتولون تمويل الجماعات الإرهابية في البلاد وتسهيل توصيل الدعم العسكري لها.

كما اقترحت اللجنة عدداً من الكيانات والشركات الليبية المرتبطة بقيادات تنظيمات إرهابية كشركة الثقة للتأمين التي يملكها علي الصلابي المقيم في قطر أبرز أعضاء الإخوان المسلمين في ليبيا، وشركة الأجنحة للطيران التي يملكها أمير الجماعة المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، وقنوات فضائية كقناة التناصح التي يملكها سهيل نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وكانت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قد أعلنت الجمعة، عن قائمة تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، والتي تمولها وتدعمها #الدوحة بالمال والسلاح. وأكد البيان المشترك للدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.