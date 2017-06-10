موريتانيا.. البرلمان يجرم التحريض على المذهب المالكي

صادق البرلمان الموريتاني، رسمياً، على مشروع قانون يجرّم التمييز والترويج للتحريض، ينص على عقوبة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات ضد كل من يشجع خطاباً تحريضياً ضد المذهب الرسمي لموريتانيا وهو #المذهب_المالكي.

واعتبر النواب المشروع "آلية فعالة" لتعزيز لحمة المجتمع والمحافظة على وحدته، ومنع الدعايات المغرضة وخطابات الكراهية والعنصرية، مطالبين بالتفريق بين ما سموها الدعايات العنصرية، التي تهدد وحدة المجتمع وبين من يعبرون عن تهميش وإقصاء بعض الفئات الاجتماعية.

من جهته، اعتبر وزير #العدل إبراهيم ولد داداه، أن "مشروع قانون تجريم التمييز لا يتعارض مع مبدأ التمييز الإيجابي، الذي يهدف في العادة لتوفير حماية خاصة لبعض الشرائح كالنساء والمعوقين".

وأكد الوزير أن القانون "عام ولا يستهدف شخصاً ولا شريحة، ولا يرمي لإسكات أي صوت، ولا يعاقب التعبير عن المظالم، وإنما على العكس من ذلك يحاول حماية المجتمع ولحمته وتماسك مكوناته".

وكان رئيس حركة "إيرا" الحقوقية، بيرام ولد أعبيدي، أحرق أمهات كتب الفقه المالكي، ما أثار استياء كبيراً في الأوساط الشعبية والرسمية.