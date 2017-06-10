ميليشيا إرهابية تسعى للتمركز غرب ليبيا بالتنسيق مع داعش

حذر إبراهيم الدباشي، المندوب السابق لليبيا لدى الأمم المتحدة، من تجمعات للمجموعات الإرهابية بالقرب من مدينة #صبراته غرب البلاد، في محاولة لإعادة احتلال المدينة التي طردوا منها قبل عام.

وقال الدباشي، في تدوينة على حسابه على فيسبوك، إن "عناصر من سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية الفارة من منطقة الجفرة وصلت إلى جنوب صبراتة، وتتفاوض مع عناصر من #داعش لإعادة احتلال المدينة"، معتبرا أن هذه المحاولة هي "لتعويض خسائر هذه المجموعات في شرق وجنوب البلاد على يد الجيش الوطني".

وأشار الدباشي إلى أن رفض أهالي مصراتة أخيرا لعودة ميليشيات سرايا الدفاع لمنطقتهم كان لعدم إعطاء مبرر للجيش الوطني بالهجوم على مصراتة، مما حدا بهذه المجموعات للبحث عن مناطق أخرى غرب البلاد.

وكان رئيس المجلس العسكري بصبراتة العقيد "الطاهر الغرابلي" قد أعلن في تصريحات صحافية، الجمعة، عن رصد تحركات لمجموعات إرهابية من بينها داعش بالقرب من المدينة.

وأوضح الغرابلي أن القوة المرصودة كانت بقوام 12 آلية تحاول تجميع نفسها بمناطق غرب المدينة قبل أن يبلغ عنها مواطنون.

وأضاف أن مجموعات أخرى على اتصال بداعش تتحرك ما بين مناطق نسمة ومزدة وسط جنوب البلاد، في إشارة لسرايا الدفاع الفارة من الجفرة، مؤكدا أن "قوات صبراتة على استعداد لمواجهتهم".