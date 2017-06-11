بالتفاصيل.. هكذا حدد مصير سيف الإسلام القذافي

رجحت مصادر متطابقة وصول #سيف_الإسلام_القذافي إلى مدينة #أوباري #جنوب_ليبيا ووجوده في مكان آمن تحت حراسة قوات اللواء علي كنه، القائد العسكري الطارقي الكبير في قوات نظام الزعيم الليبي الراحل معمر #القذافي.

وكانت الأنباء تضاربت السبت حول مصير سيف الإسلام القذافي بعد إعلان قوات كانت تحتجزه في #الزنتان منذ ٢٠١١ الإفراج عنه ومغادرته المدينة.

وأكد العجمي العتيري قائد كتيبة أبوبكر الصديق في حسابه على فيسبوك خبر "إطلاق سراح سيف الإسلام معمر القذافي تطبيقا لقانون العفو العام"، معلناً أنه "غادر الزنتان يوم الجمعة ١٤ رمضان"، ومضيفاً أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء أمام القانون.

في المقابل، نفى أعضاء في المجلسين البلدي والعسكري للزنتان عصر السبت خبر الإفراج عن نجل القذافي بيد أن المجلسين بعثا لـ"العربية.نت" بعد منتصف ليل السبت- الأحد بيانا مشتركا يدين بشدة قرار كتيبة #أبوبكر_الصديق الإفراج عن سيف القذافي والتصريح بذلك علناً.

واعتبر البيان قانون العفو العام الذي استندت إليه الكتيبة "تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء وطعنة للمؤسسة العسكرية التي يدعون الانتماء إليها" حسب تعبير البيان.

مصير القذافي بين العسكري والبلدي وأبوبكر الصديق

يذكر أن مجلسي "بلدي وعسكري الزنتان" يؤيدان المجلس الرئاسي و #حكومة_الوفاق الوطني في #طرابلس فيما تعد كتيبة الصديق من القوات الموالية لخصم الرئاسي في #شرق_ليبيا المشير خليفة #حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المعين من طرف مجلس النواب المعترف به دولياً.

وكان خلاف سابق بين المجلسين العسكري والبلدي للزنتان وكتيبة أبوبكر الصديق قد أدى لتوتر شديد في المدينة تم الاتفاق لنزع فتيله على تسليم السجين الأكثر شهرة وأهمية في ليبيا إلى مجلس الأعيان وأن يتم التشاور بين كل هذه الأطراف لتحديد مصيره النهائي.

واتهم بيان المجلسين العسكري والبلدي مجلس الأعيان لقبائل الزنتان "بالتواطؤ في هذا العمل الذي مهدوا له ببيان يدعون فيه عدم مسؤوليتهم عن موضوع السجين سيف القذافي".

وأضاف البيان الشديد اللهجة "نحمل كل من شارك في هذه الخيانة المسؤوليات القانونية والأخلاقية وسيذكرهم التاريخ بسوء" .

وادعى بيان منسوب للجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الليبي تلقت العربية نسخة منه صباح الأحد أنه "الجهة المسؤولة عن السجناء من رموز النظام السابق".

وقالت اللجنة إنه لا يحق لأحد غيرها الإفراج عنهم وإن "إطلاق سراحهم دون صدور أحكام قضائية واضحة وتبرئتهم هدفه خلق فتنة وفوضى وخلط الأوراق في البلاد".

اللواء كنه يرفض الإفصاح عن مكانه

ورفض هاشم حماد مدير مكتب اللواء علي كنه تأكيد وصول سيف الإسلام القذافي إلى أوباري ووجوده في حماية كتيبة المغاوير عندما تواصلت معه "العربية" عبر الهاتف صباح الأحد.

وتوجد في محيط الزنتان قبائل وقرى مؤيدة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، ترى فيه الأمل في إعادة الاستقرار وتوحيد البلاد المنقسمة بين حكومات متصارعة في الغرب والشرق.

وتفصل صحراء شاسعة بين الزنتان والحدود مع #الجزائر، لكن هذه المنطقة تخضع لنفوذ كتائب المدينة بما فيها المنفذ البري على الحدود الليبية الجزائرية.

وكانت مصادر ليبية تحدثت عن توجه سيف القذافي نحو #مدينة_البيضاء شرق ليبيا التي يتركز فيها أخواله من قبيلة #البراعصة الكبيرة والقوية في #برقة شرق ليبيا. ورجحت مصادر أخرى توجهه لمدينة بني وليد المؤيدة لعودة رموز النظام السابق للسلطة.

في حين استبعد مراقبون توجهه لأي من المدينتين نظرا لوجود بوابات وحواجز تفتيش ودوريات مراقبة كثيرة في الطريق تنتمي لقوات معادية لنظام القذافي وتعارض الصفح عن رموز الحكم السابق وعودتهم للواجهة في ليبيا.

إلى ذلك، يستبعد متابعون للشأن الليبي بقاء سيف الإسلام القذافي فترة طويلة في مدينة أوباري إذا ظهر فيها، وقرر أن يخاطب منها أنصاره بالنظر إلى أن الجنوب منطقة غير آمنة ومضطربة وتشهد انقسامات وفوضى دامية وتنشط فيه عصابات التهريب والمافيا والجماعات المسلحة التابعة لتنظيم #داعش وتنظيم #القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ويعتقد زعماء سياسيون ليبيون أن الإفراج عن سيف الإسلام القذافي يمكن أن يساهم في بناء مصالحة وطنية تدفع باتجاه التطبيق الكامل لبنود اتفاق السلام الذي وقع عليه ممثلو فرقاء النزاع الليبي في منتجع #الصخيرات قرب العاصمة المغربية #الرباط قبل سنة ونصف.