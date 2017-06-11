تظاهرات ليلية جديدة في الحسيمة شمالي المغرب

جرت تظاهرات ليليلة جديدة، مساء السبت، في #الحسيمة في منطقة الريف بشمال #المغرب حيث أوقفت السلطات 4 أشخاص مع استمرار حركة الاحتجاجات.

وكان مصدر في السلطة التنفيذية المحلية صرح لوكالة فرانس برس أنه "تم توقيف 3 أشخاص في الساعات الـ24 الأخيرة"، بدون أن تعرف هوياتهم.

وذكر مصدر قريب من المحتجين أن أحد أبرز ناشطي الحركة الاحتجاجية المرتضى أعمراشا أوقف أيضا في منزله في الحسيمة. وأكد مصدر في السلطة التنفيذية المحلية هذه المعلومات لوكالة فرانس برس.

واعمراشا وهو سلفي سابق، ظهر عدة مرات على وسائل الإعلام ويجسد أحد الأجنحة الأقل تصلباً في الحركة الاحتجاجية.

وبعد الإفطار، جرى تجمع جديد مساء السبت في الحسيمة لكن بمشاركة أقل من تظاهرات اليوم السابق وليس في حي سيدي عابد حيث يتجمع المحتجون عادة والمطوق من قبل قوات الأمن، بل في حي مجاور كما ذكر شهود عيان. ولم تقع أي حوادث.

وفي #أمزورن تجمع 500 شخص على الأقل ساروا في حي ايت موسى وعمر، كما ذكر مصور من فرانس برس.

وتشهد مدينة الحسيمة (شمال) منذ سبعة أشهر حركة احتجاجية تطالب بالتنمية في منطقة #الريف_المغربي التي يقول المحتجون إنها "مهمشة".

وتم توقيف زعيم الحراك ناصر #الزفزافي الذي يقود منذ أكتوبر 2016 الاحتجاج الشعبي في المنطقة بعد مقاطعته خطبة رسمية في مسجد، مطلع الأسبوع الماضي بتهمة "المساس بسلامة الدولة الداخلية".