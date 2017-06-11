تونس تؤكد اتهام الجيش الليبي لمسؤول قطري بدعم الإرهاب

أكد #القضاء_التونسي أنّ ما أثاره #الجيش_الليبي بخصوص تورط أطراف تونسية ومسؤول قطري في دعم #جماعات_إرهابية ، هو موضع تحقيق منذ 3 اعوام، نقلا عن قناة "العربية".

المسؤول القطري هو سالم علي #الجربوعي، وهو متهم بتحويل اموال عبر تونس إلى جماعات إرهابية في ليبيا.

وكشفت وثائق وتحقيقات تورطَ شخصيات قطرية في أعمال مالية مشبوهة لدعم جماعات إرهابية في أكثر من دولة.

ويخضع سالم علي الجربوعي، مسؤول قطري، مع 4 تونسيين منذ عام 2014 ، للتحقيق بتهمة غسيل أموال وتحويلها من #تونس إلى #ليبيا لدعم جماعات إرهابية، بحسب القضاء التونسي.

وبدأ التحقيق بعد إخطار #البنك_المركزي بتلقي الجربوعي تحويلات مالية ضخمة كانت تصل إلى حسابه، وقيامه بعملية سحب نقدي بلغت قيمتها حوالي 550 ألف يورو.