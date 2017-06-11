عاصفة ثلجية بصحراء الجزائر في عز الصيف!

ضربت #عاصفة_ثلجية منطقة #التاسيلي ناجر بولاية #إليزي الصحراوية بالجنوب الجزائري، نهاية الأسبوع المنقضي، في حادثة مناخية نادرة الحدوث، خاصة في عز الصيف.

واجتاحت العاصفة الثلجية تحديدا، منطقة أفرا بولاية إليزي، ما أثار دهشة السكان الذين لم يعهدوا #تساقط_الثلوج في فصل الشتاء، فما بالك بموسم الحر، وفق ما أوردته صحيفة "الشروق".

وسارع العديد منهم لالتقاط صور للحادثة المناخية النادرة، التي كانت محل استغرابهم، لاسيما أن العديد من السكان المحليين لم يسبق له مشاهدة الثلوج إلا على شاشات التلفزيون.

وكانت منطقة جبال موغل بولاية بشار، وتحديدا على الحدود الجزائرية المغربية، قد شهدت هي الأخرى حدوث ظاهرة مماثلة، إذ تساقطت الثلوج على المنطقة الصحراوية، وكانت حادثة نادرة ومحل اهتمام إعلامي دولي، إلا أنها كانت من ناحية الغرابة أقل درجة، مما حدث بإليزي، فسقوط الثلوج ببشار كان في شتاء العام الماضي، أما بإليزي فقد حدث في شهر يونيو.

من جهة ثانية، صاحبت العاصفة الثلجية بإليزي، سيول جارفة تسببت في خسائر مادية، كما تسببت السيول، السبت، في انحراف حافلة على طريق جانت ـ تين ألكوم. وسجل فيضان عدة وديان، على غرار وادي اميهرو، وتين الكوم، وتاست، فيما عرفت أودية مناطق برج الحواس وجانت فيضانات أقل أهمية، وتكون الاضطرابات الجوية الحادة قد استمرت إلى غاية مساء السبت، حسب ما أفادت به نشرية لمصلحة الأرصاد الجوية بـ #الجزائر، وينتظر أن تباشر الجهات المعنية إحصاء دقيقا لمجمل الخسائر.