مقتل 10 مهاجرين وفقدان نحو 100 شخص قبالة ليبيا

قضى 8 مهاجرين على الأقل، واعتُبر نحو 100 شخص في عداد المفقودين بعد غرق زورق قبالة #ليبيا بينما كانوا يحاولون الوصول إلى #أوروبا بحرا، فيما تم العثور لاحقا على جثتين على متن قارب آخر، وفق ما أفاد خفر السواحل الليبيون ومنظمات غير حكومية، السبت.

وقال آمر نقطة حرس السواحل في القره بوللي (60 كلم شرقي طرابلس) العقيد فتحي الرياني، إن "الجثث الثماني هي ضمن ما بين 120 و130 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي".

وكانت جثث المهاجرين الثماني عالقة في زورق مطاطي رصد على بعد خمسة أميال بحرية (أكثر من تسعة كيلومترات) قبالة مدينة القره بوللي، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس الذي رافق خفر السواحل إلى مكان الحادث.

وأوضح #الرياني أنه إذا كان هذا النوع من القوارب يستطيع نقل حتى 120 شخصا فإن عدد المفقودين يتجاوز المئة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم البحرية الليبية، ايوب قاسم لفرانس برس السبت، أن "دوريات لخفر السواحل في الزاوية (45 كلم غرب طرابلس) اعترضت صباح الجمعة خمسة زوارق مطاطية وقاربين خشبيين تقل أكثر من 570 مهاجرا غير شرعي".

وعند رصدها، كان 5 أشخاص ليبيين يرافقون الزوارق اعتقل 3 منهم.

وأضاف قاسم "المهاجرون أفارقة وبنغاليون ومصريون ومغاربة، وسلموا لمركز الاحتجاز في الزاوية".

في موازاة ذلك، أعلن خفر السواحل الإيطالي أنهم نسقوا، السبت، عملية إنقاذ 1650 مهاجرا قبالة ليبيا.

ويستغل مهربو البشر الفوضى التي تسود ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 لتهريب عشرات آلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى إيطاليا، مطالبين إياهم بمبالغ كبيرة.

وتقول المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة إن نحو 61 ألفا و250 شخصا وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام، فيما قضى أو فقد نحو 1778 خلال الفترة نفسها مع محاولتهم عبور البحر المتوسط.