الجيش الليبي يحل الكتيبة التي أفرجت عن "سيف القذافي"

أصدر آمر المنطقة الغربية العسكرية التابعة لقيادة #الجيش_الليبي، العقيد إدريس مادي، قرار حل "كتيبة #أبوبكر_الصديق" وإعادة توزيع أفرادها.

وأشار في نص القرار الصادر صباح الاثنين إلى أنه تم "إلغاء الكتيبة وضم كامل أفرادها ومعداتها وآلياتها وأسلحتها إلى مقر المنطقة العسكرية الغربية"، مضيفاً أن المنطقة العسكرية الغربية نقلت مقرها إلى مقر كتيبة أبوبكر الصديق.

ولم تتبين حتى الآن خلفيات القرار حيال "الكتيبة" التي أعلن آمرها العجمي العتيري، مساء السبت الماضي، إطلاق سراح سيف القذافي المعتقل بمقرها منذ العام 2011.

وكان وكيل عام وزارة العدل في #الحكومة_المؤقتة عيسى الصغير قد طالب، في مايو الماضي، في تسجيل مصور نشرته كتيبة أبو بكر الصديق خلال زيارته سيف الإسلام #القذافي في سجنه بمدينة #الزنتان، بالإفراج عنه شأنه شأن عموم الليبيين الذين استفادوا من العفو العام.

وأقر #مجلس_النواب_الليبي في الثامن والعشرين من يوليو عام 2015 قانونا للعفو العام من 11 مادة، أسقطت بموجبه جميع الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من الخامس من فبراير عام 2011 وحتى تاريخ صدور القانون، وما يتبع ذلك من انقضاء الدعوى الجنائية وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها.

يذكر أن #محكمة_الجنايات_الدولية تطالب #ليبيا بتسليمها #سيف_الإسلام_القذافي، الذي يواجه تهما أمام مدعي عام المحكمة متعلقة بالمسؤولية عن استهداف السكان المدنيين العزل في ليبيا في الفترة الممتدة من الخامس عشر من فبراير عام 2011 وحتى يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته.