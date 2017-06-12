بعد أزمة قطر.. اتفاقية للعمالة بين السعودية وموريتانيا

أعلنت #موريتانيا أنها بصدد توقيع اتفاقية للعمالة مع #السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أيام من قرار اتخذته السلطات بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع #قطر.

ولغرض توقيع الاتفاقية، تؤدي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل الموريتانية "كمب با" بدءا من اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى المملكة السعودية رفقة وفد حكومي، وذلك في إطار اللجنة المشتركة للتعاون التي تربط بين البلدين، والتي عقدت آخر دورة لها في شهر فبراير الماضي بالعاصمة الموريتانية #نواكشوط، وتمت المصادقة خلالها على 50 بندا للتعاون بين البلدين.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت الأسبوع الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وذلك بالتزامن مع قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين وعدد من الدول قطع علاقاتها مع الدوحة وإغلاق مجالها الجوي والبحري والبري معها.