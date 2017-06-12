تونس: وفاة عسكري إثر انفجار لغم غرب البلاد

أعلنت #وزارة_الدفاع_التونسية عن #وفاة #عسكري فجر الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة في #انفجار #لغم زرعه إرهابيون بجبل ورغة من ولاية الكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان إن "الملازم أول محمد علي التوجاني توفي (...) فجر يوم الاثنين 12 يونيو (حزيران) 2017، بعد تعرضه لمضاعفات نتيجة انفجار لغم ليلة الجمعة 9 يونيو (حزيران) 2017 بجبل ورغة بالكاف".

وزرعت "كتيبة عقبة بن نافع" (الجناح التونسي من #تنظيم_القاعدة ) التي يتحصن عناصرها في جبال ثلاث ولايات تونسية حدودية مع #الجزائر هي #القصرين (وسط غرب) و #جندوبة و #الكاف (شمال غرب)، ألغاما في جبال لمنع تقدم قوات الأمن.

وخططت الكتيبة، بحسب وزارة الداخلية التونسية، لتحويل #تونس إلى "أول إمارة لهم في شمال إفريقيا" بعد الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع #زين_العابدين_بن_علي .

ومنذ الإطاحة بنظام بن علي وحتى اليوم، قتل في تونس أكثر من 100من عناصر الأمن والجيش و59 سائحا أجنبيا وأكثر من 20 مدنيا في هجمات لجماعات إرهابية أو في مواجهات بين هذه الجماعات وقوات الأمن والجيش، أو في انفجار ألغام زرعتها بمناطق جبلية، وفق إحصائيات رسمية.

