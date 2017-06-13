انتهاء مهمة كوبلر في ليبيا ولبناني مرشح لخلافته

أعلن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة #الأمم_المتحدة للدعم في #ليبيا، مارتن كوبلر، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طرابلس، عن انتهاء عقده وعمله وولايته كرئيس للبعثة، في وقت تواترت أنباء عن إمكانية تعيين وزير الثقافة اللبناني السابق، غسان سلامة، لخلافته.

وكشف النائب بالبرلمان، أبوبكر بعيرة، في تصريح صحافي، أن "المرشح لمنصب مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا هو وزير الثقافة اللبناني السابق، غسان سلامة، نظراً لما يحظى به الأخير من توافق داخل المنظمة الأممية، واحترام لدى كثير من الجهات الدولية، وفي الأوساط الليبية أيضاً".

يذكر أن سلامة (66 عاماً) هو سياسي لبناني تولى حقيبة وزارة الثقافة في حكومة رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، في الفترة بين 2000 إلى 2003، كما شارك ضمن وفد الأمم المتحدة المبعوث إلى العراق بعد 2003، ثم عيّن بعدها مستشاراً خاصاً للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بين 2003 و2006.

يشار إلى أن كوبلر تولى رئاسة البعثة الأممية في ليبيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عقب إقالة المبعوث الأسبق، برناردينو ليون.