الثني: تمادي قطر في دعم الإرهاب هو سبب مقاطعتها

قال رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة التابعة لبرلمان طبرق، عبد الله الثني، إن تمادي السلطات القطرية في دعم #الإرهاب هو السبب الرئيسي في مقاطعتها، مضيفاً أن "ليبيا تدعم هذه الخطوة الصادرة أيضا عن عدد من الدول العربية بشكل كامل".

وأكد الثني في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، أن "مجلس النواب الليبي بصدد إصدار قائمة الإرهابيين المتواجدين على الأراضي القطرية التي تأوي العدد الأكبر منهم، وكان لها الدور الرئيسي في دعم الإرهاب بليبيا، وعلى رأسهم المفتي المعزول الصادق الغرياني الذي يعد رأس الحربة في خلق الفتنة في ليبيا، وأنه طالما ظل باقيا في المشهد الليبي لن تستقر ليبيا إطلاقاً".

وكشف #الثني أنه "سيتم عقد اجتماع بين عدد من أعضاء الحكومة المؤقتة مع أعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس النواب بعد #عيد_الفطر لتحديد الاتجاهات والآراء بهدف تقديم هؤلاء الإرهابيين لينالوا جزاء ما فعلوه من جرائم والمطالبة بتحويلهم إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب".