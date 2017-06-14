المستشار العسكري لبعثة الأمم المتحدة يصل إلى طرابلس

وصل الجنرال باولو سيرا، المستشار العسكري لبعثة #الأمم_المتحدة في #ليبيا إلى مطار #طرابلس الدولي، واجتمع مع آمر الحرس الرئاسي للاطلاع على سير الترتيبات الأمنية وعملية حماية المرافق الحيوية بالعاصمة.

وتعد زيارة سيرا الأولى من نوعها، وتعزز الدعم الدولي لـ #حكومة_الوفاق الوطني.

وقال العميد نجمي الناكوع آمر الحرس الرئاسي، إن هدف الزيارة أمران، فهي من جهة زيارة أمنية لترتيب الأمور الأمنية، ومن أخرى، هي دعم #المجتمع_الدولي لحكومة الوفاق على الإنجاز الكبير الذي تحقق بالسيطرة على #مطار_طرابلس العالمي.

في الجانب الآخر من البلاد وتحديداً في مدينة #بنغازي، يقع مطار بنينا الدولي الذي يستعد هو الآخر لاستئناف رحلاته الجوية بعد أن نجح الجيش بقيادة #حفتر في طرد #الميليشيات_المتطرفة من معظم المدن الشرقية.

فيما تشهد ليبيا المنقسمة بين سلطتين والتي تنتظر تسوية سياسية تنهي الصراع السياسي الدائر أحداثاً متسارعة ومتزامنة.