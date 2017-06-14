تمديد "الطوارئ" في تونس 4 أشهر

أعلنت #الرئاسة_التونسية، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ السارية منذ سنة ونصف إثر سلسلة اعتداءات دامية، لمدة أربعة أشهر.

وجاء في بيان للرئاسة نشر على فيسبوك "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد #السبسي الأربعاء تمديد حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر"، اعتباراً من الخميس 15 حزيران/يونيو.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم داعش.

وفرضت الرئاسة على إثره حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

وآخر مرة مددت الرئاسة حالة الطوارئ شهراً إضافياً اعتباراً من 16 مايو/أيار 2017.

وهذه أول مرة تمدد فيها الرئاسة حالة الطوارئ لأربعة أشهر كاملة.