مقتل اثنين وجرح ثالث في سقوط مروحية عسكرية جزائرية

قُتل اثنان من طاقم مروحية تابعة لقوات الدرك الوطني الجزائري وجُرح ثالث إثر سقوطها ليل الثلاثاء بجنوب غرب #الجزائر، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الأربعاء في بيان.

وجاء في البيان أنه "أثناء القيام بدورية استطلاع ليلي في إطار طلعات تدريبية مبرمجة سقطت مروحية تابعة للدرك الوطني على متنها طاقم متكون من ثلاث إطارات بضواحي #مشرية بولاية #النعامة (650 كلم جنوب غرب الجزائر) وذلك ليلة أمس (الثلاثاء) الساعة 23:00" بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان أن الحادث "تسبب في وفاة اثنين من طاقم المروحية وإصابة الثالث بجروح بالغة".

وهذه ثاني #مروحية عسكرية تسقط بالجزائر خلال ثلاثة أسابيع، بعدما تحطمت مروحية تابعة للبحرية الجزائرية في 21 أيار/مايو وقتل طاقمها المكون من ثلاثة ضباط.

وتحطمت المروحية السابقة واشتعلت فيها النيران بعد ملامسة أسلاك كهربائية أثناء دورية ليلية بولاية تيبازة على بعد 70 كلم غرب الجزائر.

وفي شباط/فبراير 2014 قضى 77 عسكرياً وعائلات عسكريين في سقوط طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع كانت تقوم برحلة بين تمنراست على بعد 2000 في كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية وقسنطينة (450 كلم شرق العاصمة).