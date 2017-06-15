ماكرون: العاهل المغربي حريص على تهدئة الأوضاع

أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لمس حرص العاهل المغربي #محمد_السادس على "تهدئة الأوضاع في الحسيمة" المغربية.

ففي ندوة صحافية، عقدها في الرباط، أعلن ماكرون تطرقه للحراك الاجتماعي في #الحسيمة، في محادثاته الرسمية مع العاهل محمد السادس.

كما كشف ماكرون أن محمد السادس خبره بالاتجاه صوب "إقرار إصلاحات".

وأضاف ماكرون أن العاهل المغربي نقل له "حبه للريف" المغربي، وبأنه "يقضي إجازاته الصيفية بها".

وبين الرئيس الفرنسي في أول زيارة رسمية إلى المغرب، بعد شهر من انتخابه، أن "لا حق له في التدخل في الشؤون الداخلية" المغربية، الا أنه أوضح أنه "طرح الموضوع بشكل طبيعي ومباشر مع الملك المغربي.



هذا وأعلن الديوان الملكي المغربي، ليلة الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون يقوم بـ "زيارة عمل وصداقة".

وأجرى العاهل المغربي وضيفه الرئيس الفرنسي "مباحثات رسمية"، قبل أن يجتمعا معا حول مائدة إفطار عائلي رمضاني في القصر الملكي في الرباط.

