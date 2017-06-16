لأول مرة.. المعارضة التشادية تعترف بالقتال في ليبيا

اعترفت المعارضة التشادية لأول مرة عن وجود قوات لها بليبيا تقاتل ضمن جماعات #سرايا_الدفاع عن بنغازي الإرهابية، وأن قادة من مسلحيها وقعوا أسرى لدى قوات الجيش.

وطالب سليمان اوبسكمي، أحد قادة المعارضة، في حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قيادة #الجيش_الليبي بإطلاق سراح عدد من قادة المعارضة الذين وقعوا أسرى، مضيفا أن أسراهم لدى الكتيبة 116 التابعة للجيش.

وكشفت المعارضة أن الدكتور عبد الرحمن عيسى يوسف، أبرز قادة المعارضة التشادية، والقيادي حسن آدم، وأحمد سوقج، بالإضافة إلى عبدالرحمن عيسى هم من بين الأسرى.

مطاردة فلول العناصر الأجنبية

وكانت الكتيبة 116 التابعة للجيش قد حددت تمركزات قوات #المعارضة_التشادية التي انسحبت من #الجفرة و #تمنهنت إثر هزيمة سرايا الدفاع عن بنغازي والقوة الثالثة، موضحة أن "فندق الجبل وكلية الزراعة بسبها هما من أكبر مقرات المعارضة"، وستكون عرضة للهجوم في أي وقت، بحسب الكتيبة.

ومن جانبه، طالب رئيس مجلس حكماء #سبها بتأجيل الهجوم على مقرات المعارضة في المدينة إلى حين الانتهاء من جهود المصالحة التي تجري حاليا بين فصائل قبلية بالمدينة.

وقال رئيس المجلس حسن الرقيق إن الجنوب الليبي يتواجد به 14 ألف مسلح: 6 آلاف من المعارضة السودانية، و8 آلاف من التابعين للمعارضة التشادية.

واستعانت سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية والقوة الثالثة التابعة لحكومة #الوفاق بمسلحي المعارضة السودانية والتشادية في الأشهر الماضية خلال قتالها ضد قوات الجيش الليبي قبل أن تتمكن الأخيرة من السيطرة على قواعد الجفرة وتمنهنت وتحرير كامل الجنوب من قبضة الجماعات الإرهابية.