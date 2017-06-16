ليبيا.. مطالبة بوقف عمل "غلينكور" لتعاملها مع قطر

أمرت المؤسسة الوطنية للنفط في #بنغازي بوقف صادرات الخام التي تتولاها شركة #غلينكور السويسرية، والتي تحوز #قطر على حصة فيها.

يأتي هذا بعد اتهام مسؤولين ليبيين لقطر بدعم الإرهاب في بلادهم وتقويض الأمن الوطني.

مرد القضية ليس اقتصاديا، وإنما اتهامات لقطر بدعم الإرهاب في #ليبيا.

وتحوز الدوحة على حصة في #المؤسسة_السويسرية، ما جعل رئيس الحكومة الموقتة عبدالله #الثني يطالب بوقف التعامل معها، بحجة تعاملها مع قطر الداعمة للإرهاب في ليبيا، والمساعدة لجماعة #الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة بكل الوسائل المادية والمعنوية، على حد قوله