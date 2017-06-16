ليبيا.. مقتل قيادي إرهابي بارز في مجلس شورى بنغازي

قتل القيادي البارز في ما يسمى تنظيم #مجلس_شورى_بنغازي بليبيا الموالي لتنظيم #القاعدة صلاح الدين عزوز، المكنى #طلحة خلال مواجهات مع قوات الجيش الليبي في محور سوق الحوت شمالي بنغازي.

ونقلت صفحات مقربة من هذا التنظيم، نبأ مقتل هذا القيادي الذي يعد من أخطر الإرهابيين في #ليبيا رغم صغر سنه، حيث إنه من مواليد 2003، وهو ينحدر من منطقة الليثي، والشقيق الأصغر لكل من الإرهابي سليم المعروف بـ"الزنكي" والإرهابي عاطف المعروف بـ"طوفا"، اللذين قتلا في مواجهات مع قوات الجيش الليبي عام 2016 في #بنغازي.

ولا تزال قوات الجيش الليبي تقود معارك في محور سوق الحوت بهدف إعادة السيطرة عليه وطرد الجماعات الإرهابية التي مازالت تتحصن بهذه المنطقة، وعلى رأسها تنظيم مجلس شورى بنغازي وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة.

ويعد مجلس شورى بنغازي من التنظيمات المصنفة على قائمة الإرهاب، وهو مجموعة تتكون من مقاتلي تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية الليبية المسلحة، ومن أبرزهم إسماعيل الصلابي الذي صنفته الدول العربية كإرهابي، تأسس هذا التنظيم من أجل مواجهة قوات الجيش الليبي، ويتخذ من دار الإفتاء الليبية التي يرأسها الصادق الغرياني الموضوع على قائمة الإرهاب مرجعية له.