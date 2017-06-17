المغرب يعلن مقتل 7 من رعاياه في حريق لندن

أعلنت وزارة الخارجية #المغربية، أن 7 من رعاياها على الأقل ماتوا في #الحريق، الذي أتى على برج " #غرينفل " السكني في لندن، وأوقع عشرات القتلى والمفقودين.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن "المصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بلندن علمت أن سبعة مواطنين مغاربة قد يكونون من بين الأشخاص المتوفين إثر الحريق"، الذي اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء في البرج السكني غرب لندن.

وذكرت وسائل الإعلام المغربية، أن السبعة قتلى مغاربة في هذا الحريق، هم من أسرة واحدة، أكبرهم الوالد البالغ 52 سنة وأصغرهم طفل لم يتجاوز الثامنة من العمر.