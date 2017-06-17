بالفيديو.. ماذا قال مفتي موريتانيا عن السعودية؟

أكد #مفتي #موريتانيا وإمام أكبر مسجد في البلاد، الشيخ أحمدو ولد المرابط ولد حبيب الرحمن، أن "بلاد الحرمين الشريفين وتطبيق الشريعة الإسلامية، مستهدفة اليوم من قبل الذين لا يؤمنون بالإسلام والمخالفين لأهل السنة"، داعياً إلى "ضرورة الوقوف معها والتضامن معها في وجه #الاستهداف الذي تتعرض له".

وقال ولد حبيب الرحمن في خطبة أمس الجمعة، إنه "من واجب المسلمين اليوم، الدعاء للسعودية وأخواتها في الخليج للتفاهم والتعاون على البر والتقوى"، مؤكداً أن "المملكة لا تريد #انتهاك_سيادة أي دولة ولا أي بلد، ولكنها مستهدفة من أعداء الإسلام".

ووصف الشيح ولد حبيب الرحمن، الذي يعد من أبرز القيادات الدينية في موريتانيا، المملكة العربية #السعودية بأنها "من الإسلام كالرأس من الجسد".