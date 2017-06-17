شاهد.. آثار الحرب في مدينة بنغازي

كشف تسجيل مرئي نشرته "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الليبي، آثار #الحرب بمنطقة سوق #الحوت #ببنغازي وحجم الدمار الهائل الذي لحق بالمنطقة بعد أشهر من الاشتباكات مع الجماعات #الإرهابية.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على موقع فيسبوك، جزءا من الأضرار التي لحقت بالمباني والمقرات الحكومية والمعالم التاريخية وأصابت البيوت وكذلك المساجد، فتحولت أغلبها إلى حطام وأكوام من الحجارة بعد أن كانت تتوفر على بنية تحتية جيدة، وذلك وسط انعدام لأي مظهر من مظاهر الحياة.

وصوّر الفيديو كذلك # الدبابات وهي تسير في الشوارع التي تناثر فيها #الركام والأنقاض، وتطلق القذائف في هذه المنطقة التي تحولت إلى ساحة معارك بين قوات الجيش الليبي والجماعات الإرهابية ممثلة في مجلس شورى بنغازي وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة.

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي أعلنت تقدمها في منطقة سوق الحوت وبسط سيطرتها على مواقع جديدة كانت الجماعات الإرهابية تتخذها معقلا لها، وأكدت أن العمليات العسكرية مازالت مستمرة إلى حين تطهير المنطقة من الإرهاب.