نساء يغسلن الأطباق يدخلن الجزائر موسوعة غينيس مجدداً

دخلت الجزائر مجدداً موسوعة " #غينيس " للأرقام القياسية بفضل 412 جزائرية غسلن الأطباق مساء الجمعة، محطمة الرقم القياسي لأكبر عدد أشخاص ينظفون الأواني في الوقت عينه.

وبحضور مندوبة رسمية من الموسوعة، قامت 412 امرأة بغسل طبقين لكل منهن في الوقت عينه، إثر إفطار خيري في العاصمة الجزائرية قدمه الفرع المحلي من علامة لسائل #غسل_الأطباق تابعة لمجموعة ألمانية لمنتجات التنظيف والتجميل.

وأكدت هدى خشاب الممثلة الرسمية لـ "غينيس" التي حضرت خصيصاً من دبي للإشراف على هذا الحدث، على الرقم القياسي بعد أن حسبت بدقة عدد المشاركات وتحققت من نظافة الأطباق.

وكان الرقم القياسي السابق بحسب موسوعة "غينيس" قد سجل في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في الفلبين حيث قام 300 شخص بغسل الأطباق بشكل متزامن خلال حدث نظمه أيضاً مصنع كبير لمنتجات التنظيف والنظافة.

وسجل الرقم القياسي الجديد في إطار مبادرة تضامنية تعرف بـ "تحلى اللمة" وزعت خلالها حوالي ألف وجبة إفطار على دور الأيتام والعجزة والمساكن الجامعية في #العاصمة_الجزائرية .

وهذا هو الرقم القياسي الثاني التي تسجله #الجزائر في موسوعة "غينيس" التي دخلتها في 3 حزيران/يونيو 2004 مع أكبر طبق كسكسي (6 أطنان).