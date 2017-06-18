الجيش الجزائري يواصل محاربة الإرهابيين ويقتل 3

أعلن الجيش الجزائري أنه قتل ثلاثة وصفهم بالإرهابيبن المسلحين، وألقى القبض على آخرين خلال عملية شرق #الجزائر.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن العملية التي أطلقها الجيش في قسنطينة وسكيكدة، كانت بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن منذ مطلع العام الحالي وتكللت بالقضاء على 40 مسلحاً، وإلقاء القبض على آخرين ومصادرة أسلحة وذخائر وأموال.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق من حزيران/يونيو أن "إرهابية يرافقها ثلاثة أطفال ولدوا في الجبال سلمت نفسها لقوات الجيش بمحافظة #جيجل شرق البلاد".

وأوضح بيان الدفاع أن "المعنية التي التحقت بالجماعات الإجرامية سنة 1996 رافقها أبناؤها الثلاثة، وهم: عبد الباري (17 عاماً سنة) ويحيى (14 عاماً) وأسامة (5 أعوام)، وجميعهم مولودون في الغابات والجبال".