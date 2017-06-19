مخاوف من غرق 126 مهاجراً في المتوسط

أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أنه يخشى أن يكون 126 مهاجراً على الأقل قد لقوا مصرعهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا أثناء توجههم إلى #أوروبا.

وقال أربعة ناجين إن المهاجرين غادروا الخميس ليبيا لكن زورقهم المطاطي غرق بعد ساعات من إبحاره، بحسب المتحدث فلافيو دي جاكومو.

وأوضح الناجون أن مهربين اعترضوا زورقهم بعد وقت قصير على انطلاقهم وسرقوا المحرك.

وقال دي جاكومو إن " المياه سرعان ما بدأت تتسرب إلى المركب الذي كان محملاً بأكثر من طاقته وغرق".

وانتشل صيادون ليبيون الناجين الأربعة وهم سودانيان ونيجيريان، ونقلوهم إلى مركب مهاجرين آخر كان في #البحر_المتوسط.

وقال دي جاكومو إن #خفر_السواحل_الإيطالي أنقذوا المهاجرين ونقلوهم إلى صقلية مع حوالي ألف مهاجر آخرين تم إنقاذهم في الأيام القليلة الماضية.

وسجلت إيطاليا وصول أكثر من 65 ألف مهاجر منذ كانون الثاني/يناير.

ولقي أكثر من 1,800 شخص مصرعهم خلال محاولتهم عبور المتوسط منذ مطلع العام، بحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة.