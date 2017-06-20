ليبيا.. الوفاق تصادق على عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم

صادق رئيس المجلس الرئاسي لـ #حكومة_الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة "فايز #السراج " على اتفاق المجلسين البلديين لتاورغاء و #مصراتة النهائي القاضي بعودة أهالي #تاورغاء إلى مدينتهم.

وبحسب المكتب الاعلامي لــ"السراج" فإن رئيسي مجلسي لتاورغاء ومصراته وقعا على اتفاق نهائي لعودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم بعد تهجير دام سبع سنوات .

وأعرب المجلس الرئاسي عن استعداده لضمان تنفيذ الاتفاق، من ناحية القوات التي ستحمي النازحين العائدين، وتمويل صندوق خاص يتم إنشاؤه بهدف تعويض المتضررين من الجانبين.

وبحسب المجلس الرئاسي فإنه سيشكل غرفة أمنية مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية للإشراف على العودة الآمنة للنازحين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم من أي اعتداءات محتملة.

كما تعهد بتوفير التأمين طبي لمعالجة المعاقين والمصابين بأمراض مزمنة نتيجة حرب عام 2011 على أن تسند تنفيذ هذه المهمة إلى المجلس البلدي مصراتة.

إلى ذلك، يتوقع أن يعلن المجلس البلدي لتاورغاء خلال حفل كبير يقام يوم 27 رمضان تحت شعار "من دخل تاورغاء فهو آمن" بدء عودة مهجري المدينة إلى يدارهم.

وبحسب المكتب الاعلامي فإن نائب رئيس المجلس الرئاسي " #أحمد_معيتيق " المنحدر من مصراته بارك أيضا الاتفاق ، فيما أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة " #عبدالرحمن_السويحلي " المنحدر هو الآخر من ذات المدينة والمعتبر من أبرز قياداتها ، يوم الاثنين، عن "البدء في خطوات فعلية لعودة نازحي تاورغاء خلال ايام".

يشار إلى أن أهالي مدينة تاورغاء المقدر عددهم بــ"30 ألف نسمة تم تهجيرهم بشكل قسري من قبل كتائب مدينة مصراته إبان ثورة فبراير عام 2011م على خلفية دعم تاورغاء لكتائب #القذافي ، إلى خارجها ليتوزعوا في مخيمات طيلة السنوات الماضية في العاصمة #طرابلس ومدن ليبية أخرى ، فيما لا يزال عدد من أبناء المدينة ضمن سجون مصراته حتى الآن .

