ليبيا.. انتحاري يفجر نفسه في هجوم فاشل قرب ميناء السدر

قال مصدر أمني وشاهد اليوم الثلاثاء، إن انتحاريا يقود #سيارة #ملغومة فجر نفسه الليلة الماضية في هجوم فاشل قرب نقطة تفتيش أمنية خارج ميناء #السدر #النفطي #الليبي .

ولم يكشف مسؤولو الأمن عمن يعتقدون أنه يقف وراء الهجوم الذي وقع على بعد كيلومترات قليلة من الميناء النفطي ولم يتسبب في أضرار مادية.

وأظهرت صور حصلت عليها رويترز سيارة زرقاء انتزع البابان الأماميان فيها قرب حاجز رملي وأشلاء متناثرة على الأرض بالقرب منها ويبدو أنها أشلاء المفجر.

كما ظهرت في الصور أغلفة صواريخ فيما يبدو وقال المصدر الأمني إن السلطات عثرت عليها داخل السيارة.

واستؤنف العمل في ميناء السدر الذي يقع على بعد نحو 180 كيلومترا شرقي سرت وعلى بعد نحو 320 كيلومترا جنوب غربي بنغازي العام الماضي بعدما سيطرت قوات موالية لخليفة حفتر القائد العسكري في شرق ليبيا على الميناء وثلاثة موانئ أخرى.

وشن متشددو داعش هجوما على الميناء أوائل العام الماضي قبل طردهم من سرت، ويشهد الميناء منذ ذلك الحين اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر ومعارضين حاربوه من قبل في بنغازي.