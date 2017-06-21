طرابلس..محكمة تؤجل النظر في قضايا ضد الساعدي القذافي

أجلت محكمة استئناف #طرابلس، الثلاثاء، النظر في القضايا المرفوعة ضد #الساعدي نجل القذافي و #البغدادي_المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي الى 11 من الشهر القادم.

وبررت المحكمة قرارها بأنه جاء بطلب من دفاع المتهمين للاستماع إلى شهود النفي واستدعاء رئيس مركز باب البحر ورئيس قسم التحقيق بالمركز كشهود .

ويواجه الساعدي القذافي تهما تتعلق بقمع ثورة فبراير واهدار المال العام اضافة لتورطه في قتل لاعب المنتخب الليبي بشير الرياني عام 2007، بينما يواجه المحمودي تهما تعلق بالمشاركة في قمع الثورة واستغلال المنصب السياسي وسوء التصرف بالمال العام.

ويعتبر الاثنان من اهم رموز نظام القذافي بالاضافة لآخرين مثل عبد الله #السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز الامن الداخلي، وابو زيد دوردة رئيس جهاز المخابرات.

ولا يزال محل اعتقال عدد من رموز القذافي مدار جدل في الاوساط الليبية حيث اعلنت وزارة داخلية #حكومة_الوفاق عن نقلهم الى مكان آمن دون ان تحدده، بعد تمكن كتيبة #ثوار_طرابلس التابعة لها من اقتحام سجن الهضبة الشهير بطرابلس حيث كان ينزل رموز النظام منذ عام 2011 وهو السجن الذي كانت تسيطر عليه الجماعة الليبية المقاتلة باشراف اهم قادتها خالد الشريف.