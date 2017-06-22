ليبيا.. وثائق قطرية تطلب إرسال مقاتلين إلى سوريا

عرض المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، وثيقة قطرية تطالب بإرسال مقاتلين من دول المغرب العربي إلى #سوريا.

وكشف المسماري، خلال مؤتمر صحفي في #بنغازي، عن وثائق تشير إلى طلب #قطر من القائم بأعمالها في طرابلس، نايف عبدالله العمادي، إرسال متطوعين من دول المغرب العربي وشمال إفريقيا للقتال في الأراضي السورية.

كما أشار إلى أن الدوحة هي المسؤولة الرئيسية عن عدم استقرار #ليبيا، وذلك عبر دعمها لجماعات إرهابية وتزويدها بالمال والسلاح، مظهراً وثائق أخرى تكشف تواطؤ عناصر إرهابية في عمليات اغتيال لضباط في الجيش الليبي.

ولفت المسماري إلى أن بلاده تعاني من #إرهاب ممنهج لدول خارجية عبر تواطؤ ليبيين مع جماعات إرهابية للسيطرة على البلاد، وفق ما أظهرته الوثائق.