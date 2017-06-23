إصابة 6 من رجال الأمن بمواجهات بين قبيلتين وسط تونس

أصيب 6 عناصر أمن، أحدهم حالته خطيرة في #أعمال_عنف، ليل الخميس- الجمعة، بين قبيلتين في "بئر الحفي" من ولاية #سيدي_بوزيد (وسط #تونس)، وفق مصادر متطابقة.

وتحول "خلاف" حصل الخميس بين شابين في السوق الأسبوعية ببئر الحفي إلى عنف بين قبيلتيهما بعدما قتل أحدهما الآخر طعناً بسكين، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان الجمعة، إنه تم خلال تلك المواجهات رشق عناصر وسيارات الشرطة بالزجاجات الحارقة، ما أدى إلى إصابة 4 شرطيين بحروق، واحتراق سيارة أمن.

ولفتت الوزارة إلى أن أحد الشرطيين المصابين "حالته خطيرة" ويرقد حالياً بقسم "العناية المركزة" في مستشفى "الإصابات والحروق البليغة" بولاية بن عروس (شمال شرق).

وأضافت أن شرطيين آخرين أصيبا جراء رشقهما "بالمقذوفات الصلبة والحجارة".

وأحرق عناصر من "عرش" (قبيلة) القتيل 3 منازل على ملك أقارب القاتل ما استدعى تدخل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المواجهات، وفق مسؤول أمني.

ورشق عناصر من قبيلة القتيل الشرطة بالزجاجات الحارقة، بحسب المصدر نفسه.

وفي العاشر من يونيو/حزيران الحالي أصيب 78 شخصاً في مواجهات بين قبيلتين تنازعتا على قطعة أرض في ولاية قبلي (جنوب).