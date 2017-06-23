تفكيك خلية إرهابية بالمغرب كانت تستهدف مواقع في الصويرة

فككت وزارة الداخلية المغربية خلية إرهابية موالية لتنظيم #داعش، مكونة من أربعة متطرفين ينشطون بمدينة الصويرة، كانوا بصدد تنفيذ هجمات نوعية ضد منشآت حساسة ومواقع سياحية.



وذكر البيان، الذي نشرته وكالة الأناضول، أن قوات الداخلية المغربية ضبطت بحوزة الإرهابيين أسلحة بيضاء وأجهزة إلكترونية، إضافة إلى منشورات متطرفة، بهدف توسيع أعمالهم داخل #المغرب.

وكان مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المغرب قد أوقف، في وقت سابق من أيار/مايو الماضي، 6 أشخاص، يشتبه في موالاتهم لـ"داعش"، ونشطوا جغرافياً في مدن الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش وآسفي.

وأعلنت الداخلية المغربية أن "البحث الأولي أظهر أن المشتبه فيهم، انخرطوا في أعمال الإشادة والدعاية لداعش".

وتوعد الموقوفون، بحسب الرباط، بـ"تنفيذ عمليات إرهابية" داخل البلاد.