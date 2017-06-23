"سرايا الدفاع عن بنغازي" تعلن استعدادها لحل نفسها

أكدت #سرايا_الدفاع_عن_بنغازي المصنفة عربياً ومحلياً كتنظيم إرهابي، اليوم الجمعة، استعدادها لحل نفسها وإحالة أمرها إلى الجهات المعنية للدولة للنظر في مستقبلها.

وقال القيادي في هذا التنظيم، مصطفى الشركسي، إنهم "سيتركون أمر مستقبل سرايا الدفاع لتلك الجهات سواء اختارت حل السرايا أو إدماج أفرادها ضمن قوات رسمية أخرى تتبع المؤسسة العسكرية الشرعية"، مضيفاً أن "هناك مجموعة من عناصر السرايا على استعداد للانضمام للجيش الليبي برتب وأرقام عسكرية، والمساهمة في بناء المؤسسة العسكرية التي تحمي المواطن وتحفظ حقوقه".

ويأتي إعلان سرايا الدفاع عن استعدادها لحل نفسها بعد أقل من شهر من إعلان تنظيم #أنصار_الشريعة في #ليبيا حل نفسه رسمياً في 28 مايو الماضي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر صنفت سرايا الدفاع عن بنغازي ضمن 9 كيانات إرهابية وفق #قائمة_الإرهاب التي أصدرتها الدول الأربع مؤخراً.

وهذا التنظيم الذي يترأسه إسماعيل الصلابي المصنف كذلك على لائحة الإرهاب ويضم في صفوفه #عناصر_إرهابية وقيادات من تنظيم #القاعدة، هو كيان مسلح معارض لقوات #الجيش_الليبي التي يقودها الجنرال #خليفة_حفتر، حيث سبق أن شنّ مطلع مارس الماضي هجوماً على الموانئ النفطية للسيطرة على النفط، كما هاجمت في مايو الماضي قاعدة براك الجوية وتورط في تصفية 140 شخصاً معظمهم عسكريون.

ويتخذ هذا التنظيم الإرهابي من دار الإفتاء الليبية التي يرأسها #الصادق_الغرياني، الموضوع على قوائم الإرهاب العربية، وهو متهم بتلقي التمويل والسلاح من #النظام_القطري.