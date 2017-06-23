شاهد مسيرة بمدينة ليبية تطالب بظهور سيف الإسلام القذافي

خرجت مسيرة مساء أمس الخميس في مدينة سبها جنوبي #ليبيا، طلب فيها المتظاهرون من #سيف_الإسلام_القذافي أن يظهر ويخرج ويتحدث إلى الناس.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل #التواصل_الاجتماعي تجمّع عدد كبير من الناس، حاملين صور سيف الإسلام والأعلام الخضراء وشعارات تطالب بعودته وخروجه إلى العلن، وهتفوا قائلين "يا سيف الإسلام علينا تكلم، إن الليل علينا طل".

ودعا أحد المتحدثين سيف الإسلام إلى الظهور من أجل إنقاذ البلاد من الميليشيات وعصابات الإجرام والسلوك البلطجي وحالة الاستقطاب، وبناء الجماهيرية الثانية حتى يسود الأمن والأمان في البلاد وتنتهي الكراهية والانقسام ويفرض النظام ويطبق القانون لتعود البلد إلى ما كانت عليه في السابق.

يذكر أن نجل القذافي، سيف الإسلام، أطلق سراحه، في وقت سابق من الشهر الجاري، من مكان حجزه في #مدينة_الزنتان، وانتقل إلى مكان غير معلوم، ويعوّل عدد من الليبيين خاصة من أنصار نظام والده على ظهوره وعودته إلى الساحة السياسية.